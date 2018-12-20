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В Пензе могут появиться площадки для выгула собак (видео)

20 декабря в 19:47 212 просмотров
, что возле дома. Однако скоро это может измениться. Государственная Дума России приняла закон об ответственном обращении с животными, который регламентирует правила выгула питомцев. Согласно одному из пунктов, в Пензе скоро могут появиться специализированные площадки для выгула собак.

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Где владельцам собак гулять со своими любимцами? Большинство людей скажут, что возле дома. Однако скоро это может измениться. Государственная Дума России приняла закон об ответственном обращении с животными, который регламентирует правила выгула питомцев. Согласно одному из пунктов, в Пензе скоро могут появиться специализированные площадки для выгула собак.

Раннее утро, город только просыпается, но уже пора идти гулять. Такая ситуация знакома всем владельцам собак. Оказавшись на улице, четвероногим хочется исследовать каждый сантиметр вокруг себя, однако, теперь у них станет меньше свободы. В Госдуме приняли закон, регулирующий принципы обращения с дикими и домашними животными. Коснулся он и собак.

Так, правила выгула питомцев станут более жесткими. К примеру, хозяину нельзя будет спускать собаку с поводка во дворах домов, на детских и спортивных площадках. Обязательным атрибутом прогулки станут целлофановые пакеты, для того, чтобы хозяева убирали за своими любимцами.

Один из самых важных пунктов гласит, что в Пензе скоро могут появиться специализированные площадки для выгула собак. Пока во дворах можно найти лишь места, где строго запрещено гулять с питомцами. А вот обнаружить площадку, предназначенную специально для собак — гораздо сложнее.

Как сообщается пресс-служба городской администрации, эту тему в мэрии будут обсуждать на одном из ближайших совещаний. Вопрос — в финансировании, ведь бюджет областного центра на 2019 год уже принят.

Ну а пока со своими собаками пензенцы смогут гулять в привычных местах. Многие из них признают, что, несмотря на определенные неудобства, в городе нужны площадки для четвероногих друзей. Однако многие владельцы собак отмечают, что эти площадки должны быть предназначены, в первую очередь, для тренировки, а не выгула.

Одна из таких — Наталья Дементьева. Она гуляет со своей собакой по Олимпийской аллее каждый вечер. По ее мнению, питомцам обязательно нужна социализация. А то, как ведут себя животные среди людей, — вопрос воспитания и дрессировки.

«Если построить площадку на небольшом огороженном месте и выпустить всех собак района, то будет хаос, потому что невозможно выгуливать всех сразу. Они разные, как люди, с кем-то ладят, с кем-то нет», — отметил она.

Для того, чтобы закон об ответственном обращении с животными вступил в силу, под ним должен поставить свою подпись президент страны. Как нововведения будут работать на практике — покажет время, однако уже сейчас понятно, что при строительстве площадок нужно будет учитывать интересы и потребности как людей, так и собак, сообщает телеканал «Экспресс».


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