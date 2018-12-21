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В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего Павла Пономарева

21 декабря в 10:58 86 просмотров

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего 37-летнего жителя Сердобского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, Павел Пономарев ушел из дома на улице Победы в селе Рощино 14 декабря и не вернулся.

Приметы: на вид — 37 лет, рост — 175 см, телосложение — плотное, волосы — темные, короткие, глаза — серо-зеленые.

Был одет в синюю болоньевую куртку с надписью на спине «Скания», свитер синего цвета, спортивные брюки синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел портмоне черного цвета. Отмечается, что ранее мужчина из дома на длительный срок не уходил.

«Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите ее в следственное управление по телефону 8 (8412)36−17−02, Сердобский межрайонный следственный отдел — 8 (965)638−82−77 или ОМВД России по Сердобскому району — 8 (841−67)5−04−07», — добавили в пресс-службе.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1283890/

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