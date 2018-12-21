Депутаты хотят выступить с инициативой о смене часового пояса в Пензе

По словам народного избранника, к нему часто обращаются люди с просьбой о переводе часов.

«Можем ли мы выйти с инициативой в ЗакСобр по смене нашего часового пояса? У нас поздно светает, рано темнеет, как в Саратове», — отметил он.

Коллегу поддержал депутат Борис Панин, подтвердив, что с этим вопросом обращается множество пензенцев.



«Надо подумать, в какую форму это облечь, в какой документ, если обращаться в законодательный орган Пензенской области», — отметил председатель Гордумы Николай Тактаров.

С предложением Юрия Крячко согласились многие депутаты.

Ранее губернатор Иван Белозерцев отвечал на вопрос пензенцев о том, нужен ли региону перевод часов: по его словам, с обращением к федеральным властям он выступит в том случае, если за переход выскажется более 50% пензенцев, пока массовых обращений от граждан ему не поступало. Также вопрос неоднократно комментировали в мэрии.

Эту тему в «Жалобной книге» жители региона затрагивают регулярно. Ей была посвящена открытая дискуссия в информационном агентстве «Пенза-Пресс». Для участия в обсуждении были приглашены врачи, психиатр, общественники, аграрии, представители родительской общественности и сферы образования.