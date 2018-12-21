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Губернатор вручил пензенским энергетикам благодарности

21 декабря в 16:29 130 просмотров

В Пензенской областной филармонии 21 декабря губернатор Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников энергетического комплекса региона.

«Хочу сказать вам большое спасибо за ваш труд, за заботу о населении. Без энергетических возможностей, которые вы нам даете, невозможно было такое активное развитие в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере», — подчеркнул глава региона.

Лучшим сотрудникам отрасли вручили благодарности губернатора, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Благодарю коллективы ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго», ООО «ТНС энерго Пенза», Пензенской горэлектросети. Ваша деятельность влияет на рост промышленного производства, развитие бизнеса и территорий. Слаженный труд профессионалов, как мы убеждаемся, направлен на повышение энергоэффективности, внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, доступность услуг», — подытожил Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/128423/

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