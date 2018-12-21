Влетел в забор. Пьяный угон едва не покалечил пензенца

Как сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда, 10 сентября пьяный мужчина возле одного из домов в Засечном увидел «ВАЗ». Он подошел к машине, убедился, что водительская дверь открыта, а ключ торчит в зажигании, сел за руль и поехал.

Через некоторое время за ним начали погоню инспекторы. Уходя от преследования, молодой человек не справился с управлением и врезался в забор частного дома. Там его и задержали сотрудники ГИБДД.

Выяснилось, что владельцем автомобиля был 33-летний житель Засечного. Вечером он припарковал машину возле своего дома и забыл ключи внутри.

В результате угонщику назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.