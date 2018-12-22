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Еще трем компаниям присвоили статус резидентов ТОСЭР «Сердобск»

22 декабря в 09:13 252 просмотра
(ТОСЭР) «Сердобск» получили еще три компании. Об этом в Twitter сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Сердобск» получили еще три компании. Об этом в Twitter сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По его словам, льготами смогут воспользоваться компания с проектом строительства завода по глубокой переработке пшеницы стоимостью порядка 15 млрд рублей и два небольших швейных предприятия.

Постановление о присвоении Сердобску статуса территории опережающего развития было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале 2018 года. Ожидается, что общий объем инвестиций составит не менее 14 млрд рублей, будет создано более 600 рабочих мест.


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