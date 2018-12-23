В 2019 году у гимназии «САН» сделают спортплощадку

Во время личного приема жители Пензы попросили главу администрации города обратить внимание на территорию у гимназии «САН» — там нет полноценной спортивной площадки.

Виктор Кувайцев порекомендовал пензенцам разработать проект обустройства объекта и предложить его для участия в конкурсе на получение гранта.

«На протяжении нескольких последних лет мы выделяем средства на реализацию социально значимых проектов граждан в рамках грантовой поддержки, в том числе и на ремонт спортивных объектов при образовательных учреждениях. Следуя такому принципу, ряд пензенских школ имеет в настоящее время современные укомплектованные площадки для занятий физической культурой и активного отдыха», — пояснил мэр.

Он поручил управлению образования определить необходимый перечень работ и отметил, что в 2019 году спортплощадку нужно сделать, сообщает пресс-служба горадминистрации.