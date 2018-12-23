Появились смертельные подробности жуткого пожара в Сердобском районе

В Сердобском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь пенсионерки. Следователи устанавливают причину трагедии.

Пожар произошел 22 декабря в 17.13 в селе Гуленовка.

Как сообщила помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по предварительным данным, пожар произошел из-за перекала печи. Тело 88-летней хозяйки дома сотрудники МЧС обнаружили на диване в комнате. Других повреждений, кроме термического воздействия на теле не обнаружено.

Отмечается, что о пожаре в МЧС сообщили соседи. Они также добавили, что пенсионерка проживала одна.

В настоящее время следователи устанавливают все причины произошедшего.