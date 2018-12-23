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Пензячка из-за телефона не заметила, как ее обокрали (видео)

23 декабря в 14:55 306 просмотров

Приехал в Пензу в гости и попал за решетку. В одном из торговых центров уроженец республики Беларусь вытащил кошелек из сумки покупательницы.

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что свою жертву злоумышленник заприметил сразу. Девушка, увлеченная телефоном, стояла возле входа с расстегнутым портфелем. Надев капюшон, молодой человек вытащил кошелек и убежал. Девушка не сразу поняла, что ее обокрали. В кошельке было 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Полицейские задержали преступника на следующий день. За сутки он успел потратить половину украденных денег.

«Положил деньги на телефон, поел и оплатил квартплату», — рассказал задержанный.

Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. За кражу кошелька ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


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