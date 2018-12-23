Пензячка из-за телефона не заметила, как ее обокрали (видео)

Момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что свою жертву злоумышленник заприметил сразу. Девушка, увлеченная телефоном, стояла возле входа с расстегнутым портфелем. Надев капюшон, молодой человек вытащил кошелек и убежал. Девушка не сразу поняла, что ее обокрали. В кошельке было 20 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Полицейские задержали преступника на следующий день. За сутки он успел потратить половину украденных денег.
«Положил деньги на телефон, поел и оплатил квартплату», — рассказал задержанный.
Ранее молодой человек не привлекался к уголовной ответственности. За кражу кошелька ему может грозить до пяти лет лишения свободы.