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Кувайцев: В Пензе есть два знаковых места для народных гуляний

24 декабря в 17:59 300 просмотров

24 декабря мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал об особенностях проведения новогодней кампании в городе.

«Мы постарались оборудовать основные площадки так, чтобы они были востребованы жителями всех возрастов и могли использоваться не только в период новогодних праздников, но и на протяжении всей зимы», — отметил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев сообщил, что в связи с ремонтом площади Ленина каток залили на Фонтанной площади.

«В этом году в городе обустроено два знаковых места для народных гуляний, а значит, будет в два раза больше праздничных событий», — пояснил он.

На обеих площадках оборудовано музыкальное сопровождение, при этом созданы условия, чтобы не мешать жителям близлежащих домов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В новогодние дни в Пензе пройдет около 100 культурно-массовых мероприятий. Речь идет не только о центральной части города — в каждом районе есть места, где будут организованы тематические праздники, и жители уже знают, куда прийти, привести детей во время каникул», — подчеркнул глава администрации города.

Ознакомиться с мероприятиями, которые организуют в праздничные дни, можно здесь.


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