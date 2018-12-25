В Пензе презентовали книгу, посвященную священнослужителю Иоанну Поммеру (видео)

В областном центре представили книгу (12+) об Иоанне Поммере — священнослужителе, который руководил пензенской епархией в одну из самых трудных эпох — послереволюционное время. Позднее он стал архиепископом церкви Рижской и Латвийской, его попытки отстоять веру закончились мучительной насильственной смертью. Сейчас Иоанн Поммер прославлен в лике святых Русской православной церкви.

В Пензу он приехал оповещенный о расправе, которая его здесь ждет, но не отказался в трудное время от непростого места службы. Иоанн Поммер управлял пензенской епархией с 1918 по 1921 год. С одной стороны — молодая и яростная советская власть, с другой — раскольники. Книга о жизни архипастыря в Пензе — результат многолетнего труда. Первую информацию начали собирать еще в 2005 году.

«Самые удивительные документы были найдены в Латвийском государственном архиве, он принадлежит владыке Иоанну, является очень объемным, а также делали запрос в управление ФСБ по Пензенской области, это редкость, что такие документы сохранились», — рассказал автор книги Сергей Зелев.

В Пензе архипастырь прошел через обыски, покушение, тогда в него стреляли, но пуля попала в ногу. Он пережил смерть брата, пальбу из артиллерийских орудий по Преображенскому монастырю, дважды его брали под арест, приговаривали к смертной казни и освобождали. Как говорят в пензенской епархии сегодня, Иоанн Поммер смог создать православное братство. Эта линия в книге объединяет сразу десятки судеб и неожиданных исторических фактов того времени.

«Я открыл для себя много нового. Например, что в братство входили ближайшие родственники небезызвестного Дмитрия Владимировича Каракозова», — сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В 1921 году Иоанн Поммер стал архиепископом Рижским и всея Латвии. В 1934-м священнослужителя после долгих истязаний убили неизвестные. Факты о деятельности Иоанна Поммера в Латвии сейчас хорошо изучены.

Новая книга, посвященная священномученику, проливает свет на более ранний период его жизни. Ее посвятили 100-летию назначения Иоанна Помера в Пензу. О том, что научная деятельность вообще нуждается в особой поддержке, заявил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Кстати, частью этой поддержки станет возобновление деятельности епархиального церковно-исторического комитета, сообщает телеканал «Экспресс».