Белозерцев назвал факторы, «убивающие» пензецев

Главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова спросила губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева о том, планируется ли принять в регионе меры по профилактике заболеваний нервной и сердечно-сосудистых систем, смертность от которых растет.

«В Пензенской области по итогам января-сентября смертность от болезней нервной системы, куда входят и инсульты, выросла на 25%. Есть рост и по смертности от болезней системы кровообращения (на 5%). Планируется ли в регионе реализация какой-либо программы по профилактике подобных заболеваний и снижению смертности? В свое время благодаря грамотным действиям удалось добиться положительных результатов по снижению показателей смертности от онкологии», — спросила Елена Юсупова.

Иван Белозерцев напомнил о тех мерах, которые принимаются для решения этой проблемы, однако отметил, что этого недостаточно.

«Мы многое делаем, но проблему смертей от сердечно-сосудистых заболеваний снизить не можем. Я вижу, что это недоработка министерства здравоохранения, главных врачей. Население плохо информировано, мало приглашаем людей на диспансеризацию, плохо их сопровождаем. Важна подготовка кадров, специалистов. Фельдшеры скорой помощи должны быть профессионалами», — отметил губернатор.

По мнению главы региона, в поликлиниках врачи не уделяют должное внимание этим проблемам при осмотре пациентов и диспансеризации, да и сами пациенты часто надеются на авось и не спешат показываться специалистам.

Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков сказал, что рост показателей связан с изменениями порядка кодирования причин смерти.

«Это условное увеличение по причинам смерти — 781 случаев на 100 тысяч населения. При этом Пензенская область является лидером по продолжительности жизни в Приволжском федеральном округе. В 10% есть нарушение порядков регламентов оказания медпомощи, но есть проблема с обращением людей в больницы. В следующем году у нас будет запущена большая программа по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. Появится новое оборудование», — объяснил он.

Иван Белозерцев, однако, подчеркнул, что какое бы хорошее оборудование ни установили, если врачи будут плохо подготовленными, это не поможет правильно поставить диагноз.