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СКР проводит проверку по факту трагедии на складе пиротехники в Заречном

26 декабря в 15:56 234 просмотра

В городе Заречном Пензенской области проводят доследственную проверку по факту гибели 21-летнего парня при пожаре на складе магазина пиротехники.

По предварительным данным, вечером 25 декабря в подвали магазина на ул. Мира в Заречном находились двое молодых людей и девушка. Один из парней устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, другие в отдельном помещении чистили использованные установки.

Парень и девушка услышали, что в соседней комнате начала разрываться пиротехника, они стали звать знакомого, но он не отзывался. Из-за сильного задымления они вышли на улицу. Начался пожар, когда его потушили, в подвале нашли труп 21-летнего парня, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Кроме ожогов, других повреждений на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

По факту случившегося 26 декабря руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела собрал оперативное совещание. В настоящее время специалисты дополнительно осматривают место трагедии, в том числе — взрывотехники.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1285687/

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