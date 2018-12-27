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Кому помешали деревья? Пензенцы недовольны вырубкой на ул. Казанской

27 декабря в 17:41 168 просмотров
, кому они помешали.

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В Пензе жители ул. Казанской недовольны вырубкой деревьев вдоль дороги и просят выяснить, кому они помешали.

Обращение появилось в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» 27 декабря.

«На каком основании планомерно производят опиловку деревьев по ул. Казанской напротив домов №№ 50, 52,54, 56? Спиливают все верхушки, оставляя ствол от земли метров пять-шесть. Наш район становится все более загазованным — напротив заправки, теперь подбираются к детской железной дороге. Начали спиливать потихоньку еще весной, потом осенью, и вот теперь снова. Кому помешали деревья вдоль дороги?» — спрашивают пензенцы.

За ответом на этот вопрос информагентство обратилось в мэрию, его должны дать в сроки, отведенные законом.

Фотография: Фото автора жалобы

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