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Уроженка Краснодарского края приехала в Пензу, чтобы обманывать людей (видео)

27 декабря в 20:06 220 просмотров
, подозреваемую в краже денег у пензенских пенсионеров. Злоумышленницу поймали в Нижегородской области.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в женщину, подозреваемую в краже денег у пензенских пенсионеров. Злоумышленницу поймали в Нижегородской области.

Приехала в Пензу, чтобы обманывать пожилых людей. Уроженка Краснодарского края не скрывает мотивов своего визита. Задержанная рассказала, что вместе с матерью занималась продажей постельного белья, но средств от торговли ей не хватало. Потому и решилась пойти на преступление. Инцидент произошел в середине ноября.

Под этим предлогом она проникла в квартиру пенсионерки. Пока потерпевшая подписывала документы, злоумышленница похитила из комода деньги — 5000 рублей. По словам самой потерпевшей, задержанная была не одна, домой пенсионерка приглашала двух женщин.

«Подобным образом неизвестные похитили деньги у трех пенсионерок около 110 тысяч рублей», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Задержанная раскаялась в содеянном и обещала возместить потерпевшим весь ущерб. Сейчас правоохранители устанавливают личность и местонахождение второй злоумышленницы.

Сотрудники полиции просят располагающей данной информацией граждан обращаться по телефонам: 02 или 59−87−99. Следственным отделом уже возбуждено уголовное дело. Женщинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».


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