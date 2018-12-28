Сердобский фермер заподозрил заговор и не захотел убивать больную телку

В Пензенской области главу фермерского хозяйства признали виновным в нарушении правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. Мужчина пытался обжаловать решение суда, но его оставили без изменения.

Согласно материалам дела, в результате проверки выяснилось, что на ферме в Сердобском районе молодая корова болеет бруцеллезом. Бизнесмен должен был сдать животное на убой в течение 15 дней, но не сделал этого. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Предприниматель заявил, что не согласен с таким решением, потому что не доверяет заключению экспертов. Он считал, что кто-то хочет разрушить его бизнес, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Впоследствии все же мужчина избавился от коровы. Суд назначил ему наказание — штраф 5000 рублей. Постановление вступило в законную силу.