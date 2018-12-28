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Куда сходить в новогодние каникулы. Афиша мероприятий в Пензе

28 декабря в 17:29 404 просмотра
, которые пройдут в новогодние праздники в Пензе. Внимание, мероприятия в таблице — не в хронологическом порядке.

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Публикуем афишу мероприятий, которые пройдут в новогодние праздники в Пензе. Внимание, мероприятия в таблице — не в хронологическом порядке.

1 января

01.00

Шоу-программа

Площадь

им. В. И.Ленина

1−6 января

17.00

«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)

Площадь

им. В. И.Ленина

7 января

11.00

Рождественская праздничная программа

Площадь

им. В. И.Ленина

8−12 января

17.00

«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)

Площадь

им. В. И.Ленина

13 января

15.00

Закрытие Новогодней кампании с участием Гильдии Дедов Морозов

Площадь

им. В. И.Ленина

3 января

10.00−12.00

Мастер-класс по фигурному катанию на коньках

Ледовый каток на Фонтанной площади

7 января

3 января

15.00−17.00

Массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу

Площадь им В. И. Ленина

7 января

13 января

4 января

10.00−12.00

Ежегодная акция «Зимние забавы»

Олимпийская аллея

2 января

15.00−17.00

Веселые старты

Площадь им В. И. Ленина

5 января

8 января

12 января

2 января

15.00−17.00

Электронный лабиринт

Площадь им В. И. Ленина

5 января

8 января

12 января

4 января

15.00−17.00

Показательные занятия по скандинавской ходьбе

Площадь им В. И. Ленина

6 января

13 января

Работа дворовых тренеров

пр. Строителей, 52А; ул. Кулибина, 15; пр. Строителей, 45; ул. Новосёлов (микрорайон «Заря»);ул. Бакунина, 115; ул. Карпинского, 35; ул. Ворошилова, 9А; ул. Кижеватова, 13; ул. Тепличная, 18; ул. Экспериментальная, 6А; ул. Тарханова, 10В; ул. Ушакова, 15; ул. Егорова, 20; ул. Хользунова, 27.

4 января

12.00

Новогоднее представление у елки

Сквер Дружбы

1 января

13.00

Новогодние гуляния в микрорайоне проживания многодетных семей

Ул. Бадигина

6 января

15.00

Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы»

СП «Маяковский»

ул. Сосновая, 8

(вне помещения)

7 января

11.00

Хоккейный турнир среди дворовых и школьных команд

МБОУ СОШ № 40 ул. Хользунова, 27/30

1 января

01.00−03.00

Новогоднее мероприятие у елки для жителей Первомайского района

ул. Терновского, 127

(Терновский РДК)

6 января

12.00

Новогоднее мероприятие у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки

ул. Попова, 38 а

ФОК «Спутник»

МБОУ СОШ № 30

6 января

12.00

Турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд

микрорайон Заря

12 января

12.00

Новогоднее представление для жителей микрорайона

микрорайон Заря

2 января — 8 января

12.00

Новогодний праздник у елки

ЦПКиО им.

16.00

В.Г. Белинского

2 января — 8 января

11

Новогоднее представление у елки

Детский парк

12.00 до 17.00

«Представления в резиденции Деда Мороза»

17.00

Новогодний карнавал «Елка зажигает огни»

1 января

14.00

Новогодняя елка

Зоопарк

7 января

12.00

Театрализованное представление

Зоопарк

«Как-то звери в Рождество…»

5 января

Благотворительная елка для малообеспеченных семей

ДК «Заря» (п.Ахуны)

Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.

Фотография: фото Владислава Барменкова

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