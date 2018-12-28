Куда сходить в новогодние каникулы. Афиша мероприятий в Пензе

|
1 января
|
01.00
|
Шоу-программа
|
Площадь
|
им. В. И.Ленина
|
1−6 января
|
17.00
|
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
|
Площадь
|
им. В. И.Ленина
|
7 января
|
11.00
|
Рождественская праздничная программа
|
Площадь
|
им. В. И.Ленина
|
8−12 января
|
17.00
|
«Дед Мороз ждет гостей!» (Дом Деда Мороза)
|
Площадь
|
им. В. И.Ленина
|
13 января
|
15.00
|
Закрытие Новогодней кампании с участием Гильдии Дедов Морозов
|
Площадь
|
им. В. И.Ленина
|
3 января
|
10.00−12.00
|
Мастер-класс по фигурному катанию на коньках
|
Ледовый каток на Фонтанной площади
|
7 января
|
3 января
|
15.00−17.00
|
Массовые соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, дартсу
|
Площадь им В. И. Ленина
|
7 января
|
13 января
|
4 января
|
10.00−12.00
|
Ежегодная акция «Зимние забавы»
|
Олимпийская аллея
|
2 января
|
15.00−17.00
|
Веселые старты
|
Площадь им В. И. Ленина
|
5 января
|
8 января
|
12 января
|
2 января
|
15.00−17.00
|
Электронный лабиринт
|
Площадь им В. И. Ленина
|
5 января
|
8 января
|
12 января
|
4 января
|
15.00−17.00
|
Показательные занятия по скандинавской ходьбе
|
Площадь им В. И. Ленина
|
6 января
|
13 января
|
Работа дворовых тренеров
|
|
|
пр. Строителей, 52А; ул. Кулибина, 15; пр. Строителей, 45; ул. Новосёлов (микрорайон «Заря»);ул. Бакунина, 115; ул. Карпинского, 35; ул. Ворошилова, 9А; ул. Кижеватова, 13; ул. Тепличная, 18; ул. Экспериментальная, 6А; ул. Тарханова, 10В; ул. Ушакова, 15; ул. Егорова, 20; ул. Хользунова, 27.
|
4 января
|
12.00
|
Новогоднее представление у елки
|
Сквер Дружбы
|
1 января
|
13.00
|
Новогодние гуляния в микрорайоне проживания многодетных семей
|
Ул. Бадигина
|
6 января
|
15.00
|
Театрализованное представление для жителей микрорайона «Рождественские забавы»
|
СП «Маяковский»
|
ул. Сосновая, 8
|
(вне помещения)
|
7 января
|
11.00
|
Хоккейный турнир среди дворовых и школьных команд
|
МБОУ СОШ № 40 ул. Хользунова, 27/30
|
1 января
|
01.00−03.00
|
Новогоднее мероприятие у елки для жителей Первомайского района
|
ул. Терновского, 127
|
(Терновский РДК)
|
6 января
|
12.00
|
Новогоднее мероприятие у елки с участием Деда Мороза и Снегурочки
|
ул. Попова, 38 а
|
ФОК «Спутник»
|
МБОУ СОШ № 30
|
6 января
|
12.00
|
Турнир по хоккею с мячом среди дворовых команд
|
микрорайон Заря
|
12 января
|
12.00
|
Новогоднее представление для жителей микрорайона
|
микрорайон Заря
|
2 января — 8 января
|
12.00
|
Новогодний праздник у елки
|
ЦПКиО им.
|
16.00
|
В.Г. Белинского
|
2 января — 8 января
|
11
|
Новогоднее представление у елки
|
Детский парк
|
12.00 до 17.00
|
«Представления в резиденции Деда Мороза»
|
17.00
|
Новогодний карнавал «Елка зажигает огни»
|
1 января
|
14.00
|
Новогодняя елка
|
Зоопарк
|
7 января
|
12.00
|
Театрализованное представление
|
Зоопарк
|
«Как-то звери в Рождество…»
|
5 января
|
|
Благотворительная елка для малообеспеченных семей
|
ДК «Заря» (п.Ахуны)
Возрастные ограничения на все мероприятия — 0+.