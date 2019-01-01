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Эксперты определили уровень кредитной нагрузки пензенцев

1 января в 16:24 340 просмотров
РИА Рейтинг опубликовало исследование, посвященное анализу кредитной нагрузки жителей регионов. Пензенская область заняла 44 место в списке.

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РИА Рейтинг опубликовало исследование, посвященное анализу кредитной нагрузки жителей регионов. Пензенская область заняла 44 место в списке.

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. За основу брались статистические данные Центробанка РФ и Росстата.

Оказалось, что самая низкая кредитная нагрузка преобладает в южных регионах, а вот северные регионы — лидеры по объему кредитов на человека. В целом, отношение кредитов к среднегодовой зарплате изменяется в диапазоне от 11% до 83%. Средний уровень закредитованности по России — на уровне 45%.

В Пензенской области этот показатель равняется 52,3%. Регион находится на 44 месте. Средний долг одного человека перед банком составляет 151,1 тыс. руб.


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