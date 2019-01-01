Эксперты определили уровень кредитной нагрузки пензенцев

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. За основу брались статистические данные Центробанка РФ и Росстата.

Оказалось, что самая низкая кредитная нагрузка преобладает в южных регионах, а вот северные регионы — лидеры по объему кредитов на человека. В целом, отношение кредитов к среднегодовой зарплате изменяется в диапазоне от 11% до 83%. Средний уровень закредитованности по России — на уровне 45%.

В Пензенской области этот показатель равняется 52,3%. Регион находится на 44 месте. Средний долг одного человека перед банком составляет 151,1 тыс. руб.