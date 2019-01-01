В Пензе будущие журналисты борются с мусором и зависимостью от гаджетов

Такое задание стало для них зачетным по курсу «Социальная журналистика». Под руководством заведующей кафедрой журналистики ПГУ Екатерины Рева студенты третьего курса представили четыре социальных проекта.

Фотопроект «Город в опасности» (0+) подготовили Анастасия Тимошина и Лилия Сазонова. На протяжении двух месяцев студентки фотографировали загрязненные улицы Пензы и выкладывали в группу социальной сети ВКонтакте фото до и после.

«На наших фотографиях — замусоренные улицы Пензы, а также те, которые люди, к счастью, еще не успели испортить», — сказано в описании проекта.

Опрос, проведенный в ходе исследования, показал, что экономическая сфера для пензенцев важнее экологической, а о том, что Годом Экологии был 2017-й, уже мало кто помнит. Так как проект только начал свою работу, в специализированные экологические организации для решения проблемы его авторы пока не обращались.

Страницы проекта «Мусора.net» (0+) Ирины Никитиной, Маргариты Мамоновой и Ирины Крупкиной активно развиваются в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Студентки размещают там свои материалы по проблеме: интервью со специалистами по охране окружающей среды Олегом Полумордвиновым, Ириной Сверчковой и Алиной Можачкиной-Грибановой.

Создатели проекта также проводили соцопросы о чистоте города и пришли к выводу, что 17% пензенцев не всегда выбрасывают мусор в урну, но при этом 91% жителей города поддерживает создание мусороперерабатывающего комплекса. О том, как авторы планируют развивать свой медиапроект и какие пути решения проблем они видят, студентки рассказали в интервью «Университетской газете» ПГУ.

Борцы за счастье животных Анна Ерохина и Надежда Фомина запустили социальный проект «У меня лапки» (0+). Одноименная группа ВКонтакте имеет 174 подписчика и объединяет незнакомых друг другу волонтеров, которые забирают бездомных животных с улиц и пристраивают их в добрые руки. За два месяца активной работы над проектом его участники пристроили четырех кошек и двух щенков.

Всех жителей города они приглашают присоединиться к акции «Марафон добра» (0+). Суть его в том, чтобы покормить бездомное животное и прислать его фото в сообщество. Авторы проекта также проводят массовые акции — например, помогли организовать День животных в школе № 69, в ходе которой дети собирали корм и игрушки. В будущем студентки планируют передать группу пензенским волонтерам.

Проект «Миссия невыполнима, или Возможно ли прожить в современном мире без гаджетов?» Олеси Ломакиной, Анастасии Старинцевой и Юлии Яшиной предполагал проведение эксперимента: студентки попросили однокурсницу продержаться без мобильного телефона 24 часа и рассказать о своих ощущениях. Авторы и участница проекта пришли к выводу, что современный человек в основном использует гаджеты, чтобы общаться и искать информацию, а также для того, чтобы «убить время» в транспорте или во время отдыха. Опрос 48 пензенцев в возрасте от 18 до 40 лет, проходивший в рамках проекта, показал: род занятий большинства людей не позволяет отказаться от гаджетов, но ради эксперимента люди готовы проверить себя.

В группе также учатся студентки, которые уже работают медиаволонтерами. Яна Восканян, Ольга Тараненко, Анна Келасьева и Алина Панфилова пишут материалы для сайта о деятельности пензенской организации НКО.

Галина Зуева