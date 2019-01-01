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В Пензе будущие журналисты борются с мусором и зависимостью от гаджетов

1 января в 17:44 280 просмотров
«Журналистика» Пензенского государственного университета защитили проекты, направленные на улучшение жизни пензенцев.

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Студенты направления подготовки «Журналистика» Пензенского государственного университета защитили проекты, направленные на улучшение жизни пензенцев.

Такое задание стало для них зачетным по курсу «Социальная журналистика». Под руководством заведующей кафедрой журналистики ПГУ Екатерины Рева студенты третьего курса представили четыре социальных проекта.

Фотопроект «Город в опасности» (0+) подготовили Анастасия Тимошина и Лилия Сазонова. На протяжении двух месяцев студентки фотографировали загрязненные улицы Пензы и выкладывали в группу социальной сети ВКонтакте фото до и после.

«На наших фотографиях — замусоренные улицы Пензы, а также те, которые люди, к счастью, еще не успели испортить», — сказано в описании проекта.

Опрос, проведенный в ходе исследования, показал, что экономическая сфера для пензенцев важнее экологической, а о том, что Годом Экологии был 2017-й, уже мало кто помнит. Так как проект только начал свою работу, в специализированные экологические организации для решения проблемы его авторы пока не обращались.

Страницы проекта «Мусора.net» (0+) Ирины Никитиной, Маргариты Мамоновой и Ирины Крупкиной активно развиваются в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Студентки размещают там свои материалы по проблеме: интервью со специалистами по охране окружающей среды Олегом Полумордвиновым, Ириной Сверчковой и Алиной Можачкиной-Грибановой.

Создатели проекта также проводили соцопросы о чистоте города и пришли к выводу, что 17% пензенцев не всегда выбрасывают мусор в урну, но при этом 91% жителей города поддерживает создание мусороперерабатывающего комплекса. О том, как авторы планируют развивать свой медиапроект и какие пути решения проблем они видят, студентки рассказали в интервью «Университетской газете» ПГУ.

Борцы за счастье животных Анна Ерохина и Надежда Фомина запустили социальный проект «У меня лапки» (0+). Одноименная группа ВКонтакте имеет 174 подписчика и объединяет незнакомых друг другу волонтеров, которые забирают бездомных животных с улиц и пристраивают их в добрые руки. За два месяца активной работы над проектом его участники пристроили четырех кошек и двух щенков.

Всех жителей города они приглашают присоединиться к акции «Марафон добра» (0+). Суть его в том, чтобы покормить бездомное животное и прислать его фото в сообщество. Авторы проекта также проводят массовые акции — например, помогли организовать День животных в школе № 69, в ходе которой дети собирали корм и игрушки. В будущем студентки планируют передать группу пензенским волонтерам.

Проект «Миссия невыполнима, или Возможно ли прожить в современном мире без гаджетов?» Олеси Ломакиной, Анастасии Старинцевой и Юлии Яшиной предполагал проведение эксперимента: студентки попросили однокурсницу продержаться без мобильного телефона 24 часа и рассказать о своих ощущениях. Авторы и участница проекта пришли к выводу, что современный человек в основном использует гаджеты, чтобы общаться и искать информацию, а также для того, чтобы «убить время» в транспорте или во время отдыха. Опрос 48 пензенцев в возрасте от 18 до 40 лет, проходивший в рамках проекта, показал: род занятий большинства людей не позволяет отказаться от гаджетов, но ради эксперимента люди готовы проверить себя.

В группе также учатся студентки, которые уже работают медиаволонтерами. Яна Восканян, Ольга Тараненко, Анна Келасьева и Алина Панфилова пишут материалы для сайта о деятельности пензенской организации НКО.

Галина Зуева


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