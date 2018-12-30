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Пензенцам рассказали, как пройдет увеличение пенсионного возраста (видео)

29 декабря в 19:52 210 просмотров
, согласно которому с 2019 года начнется плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Что и как будет меняться, рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

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C 1 января вступает в силу закон, согласно которому с 2019 года начнется плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Что и как будет меняться, рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

В Новом году вступят в силу изменения в пенсионное законодательство. Они пройдут в несколько этапов в течение десяти лет. Первыми повышение пенсионного возраста почувствуют мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м.

«В ближайшие два года увеличение пенсионного возраста будет по полгода. То есть человек может в 2019 году выйти на пенсию, если ему 55,5 или 60,5 лет. Начиная с 2021 года, будет увеличение на полтора года», — объяснила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Также у граждан предпенсионного возраста за пять лет до выхода на пенсию появится льгота, связанная с ежегодной диспансеризацией. Работодатель будет обязан предоставлять ежегодно два оплачиваемых дня для прохождения медосмотра. Предусмотрены и другие преференции.

«Такого никогда не было в законе, чтобы лица, у которых длительный стаж работы, мужчины 42 и женщины 37 лет, имели право на досрочный выход на пенсию на два года раньше своих одногодок. Введена новая льгота для матерей, у которых три или четыре ребенка, первые будут уходить на пенсии в 57 лет, вторые — в 56», — рассказала Любовь Евдокимова.

Право на досрочную пенсию остается у педагогических, медицинских и творческих работников. Но получить ее эти работники смогут только после выработки специального стажа. Кроме того, досрочная пенсия будет у женщин, которые родили более двух детей и имеют необходимый стаж работы в регионах Крайнего Севера и районах приравненных к нимВ Новом году вступят в силу изменения в пенсионное законодательство. Они пройдут в несколько этапов в течение десяти лет. Первыми повышение пенсионного возраста почувствуют мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м.

«В ближайшие два года увеличение пенсионного возраста будет по полгода. То есть человек может в 2019 году выйти на пенсию, если ему 55,5 или 60,5 лет. Начиная с 2021 года, будет увеличение на полтора года», — объяснила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Также у граждан предпенсионного возраста за пять лет до выхода на пенсию появится льгота, связанная с ежегодной диспансеризацией. Работодатель будет обязан предоставлять ежегодно два оплачиваемых дня для прохождения медосмотра. Предусмотрены и другие преференции.

«Такого никогда не было в законе, чтобы лица, у которых длительный стаж работы, мужчины 42 и женщины 37 лет, имели право на досрочный выход на пенсию на два года раньше своих одногодок. Введена новая льгота для матерей, у которых три или четыре ребенка, первые будут уходить на пенсии в 57 лет, вторые — в 56», — рассказала Любовь Евдокимова.

Право на досрочную пенсию остается у педагогических, медицинских и творческих работников. Но получить ее эти работники смогут только после выработки специального стажа. Кроме того, досрочная пенсия будет у женщин, которые родили более двух детей и имеют необходимый стаж работы в регионах Крайнего Севера и районах приравненных к ним, сообщает телеканал «Экспресс».


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