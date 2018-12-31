Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом

«Новый год — один из самых долгожданных праздников. Мы все в это волшебное время загадываем желания и верим, что наступающий год будет лучше предыдущего. Мы дарим друг другу подарки и говорим самые искренние слова поздравлений.

Новогодняя ночь — время подведения итогов и возможность распланировать жизнь с чистого листа.

Эти праздничные дни согреты теплом дружеских встреч и уютом семейных вечеров, это время добрых дел и светлых устремлений», — говорится в поздравлении.

Игорь Комаров пожелал всем здоровья и счастья, радости, мира, согласия и благополучия.