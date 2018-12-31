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Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом

31 декабря в 09:40 188 просмотров

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Новым годом.

«Новый год — один из самых долгожданных праздников. Мы все в это волшебное время загадываем желания и верим, что наступающий год будет лучше предыдущего. Мы дарим друг другу подарки и говорим самые искренние слова поздравлений.

Новогодняя ночь — время подведения итогов и возможность распланировать жизнь с чистого листа.

Эти праздничные дни согреты теплом дружеских встреч и уютом семейных вечеров, это время добрых дел и светлых устремлений», — говорится в поздравлении.

Игорь Комаров пожелал всем здоровья и счастья, радости, мира, согласия и благополучия.

Фотография: http://pfo.gov.ru/press/events/103070/

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