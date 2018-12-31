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Кувайцев: В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события

31 декабря в 12:45 98 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил горожан с наступающими Новым годом и Рождеством.

«Подводя итоги уходящего года, я хочу сказать вам спасибо: с каждым годом Пенза все больше преображается, становится современнее и удобнее, в ее развитии участвует все больше жителей.

И 2018-й запомнится, прежде всего, результатами нашего общего труда — вместе нам удалось значительно продвинуться вперед и сделать городскую среду более комфортной и современной.

Мы активно занимались ремонтом дорог, благоустройством дворов и знаковых территорий. Вы много и честно трудились, и я благодарен каждому за доверие, конструктивные идеи и, главное, за помощь при их воплощении в жизнь.

В 2019 году Пензу ждут новые планы и яркие события. Мы начинаем его с новогодних и рождественских праздников. Так пусть вместе с ароматом мандаринов и шоколада в каждый дом войдут атмосфера чуда, счастье и любовь», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенцам здоровья, душевной гармонии, поддержки друзей и близких, семейного благополучия, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/

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