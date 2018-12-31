Очередной выпуск «Контроля качества» посвятили зимнему отдыху в Спутнике

Зима в Спутнике — это даже не совсем и зима! В этом убежден автор программы «Контроль качества» (12+) Виталий Добров. А все потому, что здесь не бывает темно, грустно и холодно.

Чтобы доказать это, он отправился на набережную Спутника и снял все, что здесь происходит.

Дети и взрослые участвуют в праздниках, катаются с горок, играют в хоккей, танцуют на льду и кормят уток. Зимовать в Спутнике остались около 300 пернатых, и «Термодом» решил позаботиться о них. В озере поставили аэраторы, каждый день уточек ждет полноценный обед. За состоянием птиц следит специалист Анна Хухрова.

А по вечерам на набережной зажигаются новогодние огни. На высоте шести метров там появилось «звездное небо», рядом с аркой установлены гигантские цифры «2019», одна из которых стала тоннелем, наполненным праздничным светом. Отдельно стоящие фонари объединены в широкую цепь света яркими гирляндами.

В этом видео интервью со специалистами, яркие кадры зимнего отдыха жителей Спутника и даже кормление уточек. Включайте, вдохновляйтесь и приходите к нам на набережную!