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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 2 января отмечает юбилей

2 января в 12:59 290 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 2 января отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

В соцсети Виктора Николаевича поздравляют коллеги, друзья, горожане.

«Поздравляю! Здоровья, счастья удачи всех благ», — написал в Facebook бывший сенатор от Пензенской области Виктор Кондашин.

«Уважаемый Виктор Николаевич! С юбилеем!» — написала замглавы администрации Октябрьского района Людмила Коломыцева.

«Виктор Николаевич! С Днем рождения! Счастливого личного нового года! Благодарим за доверие! Рады работать в вашей команде!» — написала глава городского управления культуры Вера Фейгина.

«С днем рождения, Виктор Николаевич! Здоровья, удачи, успехов во всем и семейного благополучия!» — написал депутат Пензенской городской Думы Виктор Зиновьев.

Мэр тепло отреагировал на поздравления, поблагодарив всех и разместив фото с мамой, на котором ей так же 60 лет.

«Дорогие друзья, спасибо за поздравления. День рождения, в первую очередь, — семейный праздник. Это фото очень символично — моей маме здесь 60 лет. Нет слов, чтобы выразить благодарность родителям за бесценный дар — жизнь. Берегите родителей!» — написал он.

Коллектив информационного агентства «Пенза-Пресс» желает Виктору Николаевичу здоровья, благополучия и долгих лет жизни!


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