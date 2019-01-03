Пензенский фестиваль «Витамин науки» состоится в марте

Фестиваль будет проходить 23−24 марта в новом корпусе школы № 66. Вход — свободный.
Для детей и взрослых подготовят многоформатное пространство с интерактивными занятиями по химии, биологии, астрономии, математике, лингвистике, будут работать лектории, ярмарка научно-просветительской литературы и др.
Предисловием к фестивалю 2019 года станут традиционная школа игротехников и конкурс для команд образовательных учреждений Пензы на организацию тематических интерактивных площадок.
Фестиваль будет организован на средства президентского гранта — 975 520 рублей.