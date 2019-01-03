Пензенский фестиваль «Витамин науки» состоится в марте

Фестиваль «Витамин науки» (6+) в 2019 году состоится в Пензе в дни весенних каникул, сообщает пресс-центр областного правительства.

Фестиваль будет проходить 23−24 марта в новом корпусе школы № 66. Вход — свободный.

Для детей и взрослых подготовят многоформатное пространство с интерактивными занятиями по химии, биологии, астрономии, математике, лингвистике, будут работать лектории, ярмарка научно-просветительской литературы и др.

Предисловием к фестивалю 2019 года станут традиционная школа игротехников и конкурс для команд образовательных учреждений Пензы на организацию тематических интерактивных площадок.

Фестиваль будет организован на средства президентского гранта — 975 520 рублей.