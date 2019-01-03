5 книг с новогодним настроением. Подборка Алены Шарай
Экскурсия по загадочным местам Пензы. Карта
Ксения Козырь: Как не стать жертвой некомпетентного врача?
Новогоднее представление в драматическом театре в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области на юнармейское движение направят 7 млн руб
Более 17 тысяч юных пензенцев получат сладкие подарки
Какие законы изменят жизнь пензенцев с 1 января 2019 года
В январе-марте в санаториях отдохнут около 1200 пензенских детей
Чиновники прокомментировали плохую дорогу в Мичурино
Пользователи Сети восхищаются умом спасенного кота
Появилась информация о камерах регистрации нарушений ПДД в Пензе
Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб
Мэр поручил убрать брошенные после праздника елки
Мэр Пензы Виктор Кувайцев 2 января отмечает юбилей

Мэр поручил решить три проблемы жителей ул. Межрайнной

3 января в 13:48 172 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на выездном совещании 3 января обозначил план действий по решению вопросов жителей улицы Межрайонной.

Жильцы дома № 12 улицы Межрайонной обратились к мэру 22 декабря в ходе личного приема. Они просили помочь с обустройством пешеходной дорожкой.

3 января Виктор Кувайцев выехал на место и провел там совещание. Он согласился с тем, что дорожка нужна и поручил чиновника посчитать, во сколько обойдутся работы по ее обустройству.

«Сделать это нужно до 9 января, чтобы сразу после праздников вплотную заняться этим вопросом, определить источники финансирования», — цитирует его пресс-служба горадминистрации.

Также мэр поручил обследовать состояние деревьев во дворе, если потребуется, провести их санитарную опиловку, а также организовать мусорную площадку.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_oboznachil_plan_deystviy_po_resheniyu_voprosov_zhiteley_ulitsy_mezhrayonnoy_/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...