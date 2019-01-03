Мэр поручил решить три проблемы жителей ул. Межрайнной

Жильцы дома № 12 улицы Межрайонной обратились к мэру 22 декабря в ходе личного приема. Они просили помочь с обустройством пешеходной дорожкой.

3 января Виктор Кувайцев выехал на место и провел там совещание. Он согласился с тем, что дорожка нужна и поручил чиновника посчитать, во сколько обойдутся работы по ее обустройству.

«Сделать это нужно до 9 января, чтобы сразу после праздников вплотную заняться этим вопросом, определить источники финансирования», — цитирует его пресс-служба горадминистрации.

Также мэр поручил обследовать состояние деревьев во дворе, если потребуется, провести их санитарную опиловку, а также организовать мусорную площадку.