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Пензенская область получит 156 млн руб на льготные лекарства

4 января в 10:47 236 просмотров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субвенций регионам на льготные лекарства в 2019 году.

Как следует из документа, всего на эти цели из федерального бюджета выделят 31,367 млрд рублей. Пензенская область получит 156 428 500 рублей.

Отмечается, что деньги пойдут «на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».


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