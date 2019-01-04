Роспотребнадзор проверил сладкие подарки для пензенцев на качество

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области проверило подарочные наборы для детей и выяснило, качественны ли они.

Как сообщает пресс-служба управления, всего было взято более 40 проб кондитерских изделий, их проверяли на санитарно-химические показатели, еще 55 проб — на физико-химические показатели, 15 проб — на ГМО и 98 проб — на микробиологические показатели.

«Все исследованные образцы соответствуют установленным требованиям», — заверили в управлении.

Также специалисты проверили организации, где проводились новогодние мероприятия и где оказывались услуги общественного питания.

Выяснилось, что не все полностью соблюдают требования законодательства: к содержанию и оборудованию помещений, к выполнению санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов и др. За выявленные нарушения применялись штрафные санкции.

Проверки качества кондитерских изделий продолжатся.