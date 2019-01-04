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Пензенский «Поручитель» докапитализируют на 50 млн руб

4 января в 17:14 128 просмотров
«Поручитель» за 2018 год.

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В Пензенской области подвели итоги работы компании «Поручитель» за 2018 год.

Как сообщает пресс-служба регионального минэкономики, за год «Поручитель» выдал 90 займов на сумму 159,9 млн рублей — это на 14,4% больше, чем по результатам 2017 года. Кроме того, заключено 57 договоров поручительств на общую сумму 559,6 млн рублей, что позволило привлечь 1 млрд 313 млн рублей на развитие бизнеса. По сравнению с 2017 годом объем выданных поручительств увеличился на 12%.

В 2019 году планируется, что из федерального и областного бюджетов на докапитализацию АО «Поручитель» направят 49,8 млн руб. на увеличение гарантийного капитала и 182,8 млн руб. на микрофинансовую деятельность.


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