Пензенский «Поручитель» докапитализируют на 50 млн руб

Как сообщает пресс-служба регионального минэкономики, за год «Поручитель» выдал 90 займов на сумму 159,9 млн рублей — это на 14,4% больше, чем по результатам 2017 года. Кроме того, заключено 57 договоров поручительств на общую сумму 559,6 млн рублей, что позволило привлечь 1 млрд 313 млн рублей на развитие бизнеса. По сравнению с 2017 годом объем выданных поручительств увеличился на 12%.

В 2019 году планируется, что из федерального и областного бюджетов на докапитализацию АО «Поручитель» направят 49,8 млн руб. на увеличение гарантийного капитала и 182,8 млн руб. на микрофинансовую деятельность.