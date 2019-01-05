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Белозерцев раскритиковал работу по уборке снега

5 января в 14:41 304 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не доволен качеством уборки снега на дорогах региона.

«Со всей области люди обращаются ко мне с жалобами на качество работы коммунальщиков, которые не справляются с поставленными задачами по уборке снега. Люди в непогоду в большинстве муниципальных образований, особенно в Пензе, передвигаются с трудом. Серьезно осложнилась работа транспорта. На части территорий невозможно ни пройти, ни проехать», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что будет реагировать на подобные ситуации максимально жестко, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Праздничные дни не являются поводом и отговоркой для низкой активности служб, отвечающих за состояние дорог и тротуаров. Если есть необходимость, должна работать круглосуточно вся техника и люди. В Пензе ситуация самая неблагоприятная», — подытожил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/130917/

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