Белозерцев раскритиковал работу по уборке снега

«Со всей области люди обращаются ко мне с жалобами на качество работы коммунальщиков, которые не справляются с поставленными задачами по уборке снега. Люди в непогоду в большинстве муниципальных образований, особенно в Пензе, передвигаются с трудом. Серьезно осложнилась работа транспорта. На части территорий невозможно ни пройти, ни проехать», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что будет реагировать на подобные ситуации максимально жестко, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Праздничные дни не являются поводом и отговоркой для низкой активности служб, отвечающих за состояние дорог и тротуаров. Если есть необходимость, должна работать круглосуточно вся техника и люди. В Пензе ситуация самая неблагоприятная», — подытожил губернатор.