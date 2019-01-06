Епархия подготовила рождественские мероприятия для пензенцев

Так, 7 января в 12.00 состоится шествие сказочных персонажей от Соборной площади до площади им. Ленина. Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Рождеством и Новым годом. А конечной точке сказочные персонажи проведут игры для детей и их родителей.

9 января в 15.00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка. Еще одна елка пройдет 13 января в 12.00 в библиотеке имени Лермонтова на проспекте Строителей. Гости увидят спектакль «Королевство Торобоан».

Возрастные ограничения — 0+. Вход на все мероприятия — свободный.