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Епархия подготовила рождественские мероприятия для пензенцев

6 января в 17:59 282 просмотра
, посвященные празднику Рождества Христова.

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Пензенская епархия организует мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова.

Так, 7 января в 12.00 состоится шествие сказочных персонажей от Соборной площади до площади им. Ленина. Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех с Рождеством и Новым годом. А конечной точке сказочные персонажи проведут игры для детей и их родителей.

9 января в 15.00 в областном драматическом театре состоится архиерейская рождественская елка. Еще одна елка пройдет 13 января в 12.00 в библиотеке имени Лермонтова на проспекте Строителей. Гости увидят спектакль «Королевство Торобоан».

Возрастные ограничения — 0+. Вход на все мероприятия — свободный.


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