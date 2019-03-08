В Пензе намерены капитально расчистить берег Сурского водохранилища

В пензенском отделении Русского географического общества обсудили экологические проблемы Сурского водохранилища. Один из активистов предложил устроить масштабную акцию.

Большую проблему загрязнения водоохранных зон водоема создают неорганизованные зоны отдыха, граждане оставляют после себя мусор, образуются несанкционированные свалки, отметили в отделении РГО.

Пензенский активист, руководитель природоохранной комиссии Пензенского областного отделения Русского географического общества Виктор Небога вышел с новой масштабной экологической инициативой — сделать в этом году капитальную уборку мест отдыха по всему периметру Сурского водохранилища.



В настоящее время разработан план по очистке. В апреле территорию обследуют, две большие уборки запланированы на май, еще одна — на август.

«В период между акциями будут проводиться экологические рейды зеленых патрулей и дозоров», — рассказал Виктор Небога.

Принять участие в экологической акции (0+) приглашают всех желающих. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8−960−319−91−11 (Виктор Небога).