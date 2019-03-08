В Пензе намерены капитально расчистить берег Сурского водохранилища

Большую проблему загрязнения водоохранных зон водоема создают неорганизованные зоны отдыха, граждане оставляют после себя мусор, образуются несанкционированные свалки, отметили в отделении РГО.
Пензенский активист, руководитель природоохранной комиссии Пензенского областного отделения Русского географического общества Виктор Небога вышел с новой масштабной экологической инициативой — сделать в этом году капитальную уборку мест отдыха по всему периметру Сурского водохранилища.
В настоящее время разработан план по очистке. В апреле территорию обследуют, две большие уборки запланированы на май, еще одна — на август.
«В период между акциями будут проводиться экологические рейды зеленых патрулей и дозоров», — рассказал Виктор Небога.
Принять участие в экологической акции (0+) приглашают всех желающих. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8−960−319−91−11 (Виктор Небога).