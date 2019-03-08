В Кузнецке открыли «Добрый шкаф» (видео)

В Кузнецке начал свою деятельность благотворительный «Российский детский фонд». Пензенское отделение реализует в регионе социальный некоммерческий проект «Добрый шкаф» (0+). С его помощью все желающие могут принести ставшие ненужными детские вещи и забрать нужные.

Принести, чтобы забрать — это основной принцип работы «Доброго шкафа». Теперь этот благотворительный проект появился и в Кузнецке. На площадке организованной региональным отделением «Российского детского фонда» родители могут обмениваться детскими вещами. По словам организаторов, это позволит семьям существенно экономить на покупке одежды.

«Одна мама может помочь другой. Принести вещи, их которых ребенок вырос, взять что-то себе. Это экономия семейного бюджета. Тем самым мы создаем сообщество родителей, чтобы они могли друг другу помогать», — отметил председатель пензенского отделения «Российского детского фонда» Мария Гаврюшина.

С подбором персонала и площадки помогли власти Кузнецка. «Добрый шкаф» расположился в одном из торговых центров города. В честь его открытия для семей с детьми организовали праздник.

«Уверен, что проект приживется, потому в Кузнецке очень много неравнодушных, добрых, умных и отзывчивых людей. Думаю, что перечень таких мероприятия, направлений будет расширяться», — сказал заместитель главы администрации Кузнецка Иван Малкин.

«Добрый шкаф» будет работать еженедельно по пятницам и субботам. Его полки уже начали заполняться вещами, которыми приносят неравнодушные кузнечане, сообщает телеканал «Экспресс».