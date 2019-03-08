Анна Сазонова: Международный женский день придумали феминистки

«Еще совсем недавно я считала, что 8 Марта — это праздник, смысл которого с прошествием времени стал диаметрально противоположен изначальному. Тому самому смыслу, который в него вкладывали создатели.

Международный женский день придумали феминистки, как символ борьбы женщин за равные права с мужчинами. Это не те феминистки, которые сейчас с крашеными в зеленый цвет подмышками ходят. Это историчные феминистки — Клара Цеткин или Роза Люксембург. Ну так вот.

Еще недавно я считала, что современное 8 Марта — это давно уже не про равноправие, а, напротив, про различия полов. Ну, 8 Марта мужчины как-то резко вспоминают, что они мужчины, а женщины, что они — женщины. Однако в последнее время я думаю, что смысл праздника, в общем, остался прежним. Только сейчас женщина борется не за равные права с мужчинами, а за право жить так, как она хочет. Рожать или не рожать детей, выходить или не выходить замуж, спать или не спать с мужчинами, худеть или толстеть, верить или не верить в бога, работать или быть домохозяйкой и т. д. Женщина хочет делать выбор и решать сама. Или не решать. Это тоже выбор.

Что заставляет женщину выбирать? Кто-то скажет общество. Кто-то — амбиции. Кто-то — женская природа. Мне думается, что этот ежедневный выбор женщину заставляет делать мужчина. Точнее мужское равнодушие. Каждый раз, когда женщине приходится решать те проблемы, которые мог бы решить мужчина, в ней просыпается маленькая толстенькая феминистка, которая начинает бегать внутри с плакатиком и протестовать. Это очень опасная вещь вообще-то, дорогие мужчины.

Так что если не хотите, чтобы феминизм победил окончательно и бесповоротно, не проходите мимо женских проблем и не отмахивайтесь от женских просьб. Будьте внимательны к женщинам круглый год, а не только 8 Марта. И будет вам счастье в виде борща и красных кружевных труселей на любимой заднице. А иначе не исключено, что придется жить рядом с толстой злобной теткой, которая все решает за вас.

Дорогие дамы, а вам я желаю внимательных и умных мужчин, непременно с чувством юмора. Ну и здоровья обязательно!»

