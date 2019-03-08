В центре Пензы заработала ярмарка

В Пензе на площади имени Ленина открылась ярмарка. Она будет работать три дня.

Так, пензенцы смогут купить продукцию товаропроизводителей из Пензенского, Неверкинского, Бессоновского, Лунинского, Колышлейского, Городищенского, Иссинского и Камешкирского районов. Также в широком ассортименте будут представлены такие товары, как хлебобулочные, мясные и колбасные изделия, блины, икра, молочные продукты, мед и многое другое.

В пресс-службе горадминистрации отметили, что ярмарка открывает череду мероприятий, которые пройдут на площади имени Ленина на Масленицу. Где еще можно отметить Масленицу и увидеть, как сжигают чучело зимы, можно узнать здесь.