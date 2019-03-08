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Кувайцев: Сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир

8 марта в 13:41 322 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил жительниц города с Международным женским днем.

«Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, наполняя его добротой, красотой и гармонией.

Преуспевая в профессиональном плане, вы создаете уют и порядок в доме, берете на себя основную роль в воспитании детей и внуков.

Все шире раскрывается потенциал ваших возможностей при участии в общественной жизни нашего города.

Несмотря на все заботы, вы идете по жизни легко и грациозно, даря окружающим душевный покой и веру в будущее.

Искренне благодарим вас за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великий дар всепрощения и способность приносить радость и счастье.

Пусть вместе с теплом весеннего солнца этот праздник подарит вам внимание и заботу дорогих и близких людей, прилив новых сил и заряд жизненной энергии. Пусть тревоги и огорчения обходят вас стороной, а удача и успех сопровождают каждый ваш шаг!» — говорится в поздравлении.

Мэр пожелал женщинам семейного благополучия, нежности, красоты и вечной молодости, сообщает пресс-служба горадминистрации.


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