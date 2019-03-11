Пензу посетят участники автопробега «Тотальное путешествие-2019»

Пенза станет одним из городов, который посетят участники масштабного автопробега «Тотальное путешествие-2019» (0+). Он пройдет в преддверии ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант».

Автопробег стартует в 11 марта из Владивостока. В общей сложности участники путешествия проедут больше десяти тысяч километров. Они посетят 27 городов, в которых будут писать диктанта. На трех автомобилях «ГАЗель» в путешествие отправятся члены штаба и экспертного совета образовательной акции, блогеры и журналисты.

В рамках автопробега в городах следования пройдут культурно-просветительские акции, научно-популярные лекции ведущих филологов и современных российских писателей. В Пензенской области участники автопробега окажутся в начале апреля. Конечный пункт путешествия — Таллин, который в 2019 году был выбран столицей образовательной акции.

Диктант пройдет 13 апреля (0+). Его проведет писатель и литературовед Павел Басинский, сообщает телеканал «Экспресс».