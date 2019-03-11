Как сохранить женскую молодость? Развенчиваем мифы о гормональных препаратах

При слове «гормональные препараты» у большинства женщин возникает резко негативная реакция. Всплывает масса мифов и рассказов про сильный набор веса на фоне их приема, плохое самочувствие, проблемы с венами, снижение либидо. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить хотя бы один из женских форумов, где представительницы слабого пола щедро делятся такими страшилками.

Чтобы разобраться, кому и зачем стоит принимать гормональные противозачаточные препараты, мы обратились к заведующему гинекологическим отделением Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Михаилу Беляеву. Его мы также попросили прокомментировать наиболее распространенные страхи и вопросы* по поводу лечения подобными таблетками.

В чем особенность приема гормональных противозачаточных препаратов?

Вопрос приема гормональных препаратов очень важен для женщины. Я буду высказывать даже не свое мнение, а те рекомендации, которые приняты Американской ассоциацией акушеров и гинекологов, такой же ассоциации европейских стран. Смысл в том, что женщина за последние 150 лет в силу социальных условий изменила свое предназначение. Раньше оно было одно — воспроизводить потомство. У девочки началась менструация — ее выдали замуж, она забеременела. За время вынашивания ребенка и кормления грудью месячных у нее нет, яичники — в спокойном состоянии. Вторая беременность наступала либо сразу после окончания кормления, либо на фоне грудного вскармливания. И так, в принципе, — всю женскую жизнь.

Был интересный доклад исторического характера, он касался жизни женщины скандинавских стран в начале прошлого века. Средний возраст прихода месячных у нее был 15−16 лет. Это соответствовало возрасту вступления в брак. Женщина за свою жизнь имела 10−12 беременностей и родов. За этот период у нее фиксировалось 30−35 менструальных циклов.

Сейчас, когда работаешь с 20-летними девушками, они говорят, что у них месячные пришли в 10−12 лет. Это обычное дело. Если вспомнить про то, что средний возраст первых родов в Российской Федерации — 27 лет, получается, что яичники к этому времени работали минимум 15 лет без всяческих перерывов. Какие яичники природно предназначены для такого длительного периода работы без поломок и отдыха? Они к этому не предназначены.

Что делают гормональные противозачаточные таблетки? Да, в названии указано, что они противозачаточные, то есть предохраняют от беременности. Это название сохранилось с тех времен, когда таблетки изобрели именно для этих целей. Как бы странно ни казалось, их стали производить в послевоенные годы во Франции. Они были предназначены для французских проституток. В то время из тех женщин, что принимали такие «жесткие», по сегодняшним меркам, таблетки, каждая четвертая умирала именно от вызванных ими осложнений. Но что мы имеем сейчас? Я бы сказал, что сегодня это гормональные лечебные таблетки, обладающие сопутствующим противозачаточным эффектом.

Правда ли , что прием гормональных препаратов может защитить от ряда заболеваний и продлить женскую молодость?

Современные таблетки являются низкодозированными. То есть их гормональное содержание ниже, чем в норме вырабатывают собственные яичники женщины. Поэтому говорить о том, что если пьют таблетки, то получают гормонов больше, чем это заложено природой, — несуразица.

Второй момент. Современные гормональные препараты — монофазные. Что это означает? Женщина открывает инструкцию и видит, что все таблетки в упаковке содержат одинаковое количество двух гормонов. То есть каждый день она получает одно и то же количество препарата двух разнодействующих гормонов. Почему это важно? В норме женский цикл делится на две фазы (это сделано природой для наступления беременности). В первую фазу цикла преобладает эстроген. Он обладает потрясающим стимулирующим действием на любые клетки организма (не только на женские органы), направлен на их размножение. Что такое онкологическая опухоль в самом начале? Это какая-то одна клетка, которая неправильно поделилась. Где чаще всего возникает онкология? В тех местах, где клетки сами по себе чаще делятся. Поэтому вот такие эстрогеновые циклы — по сути, стимулятор появления у женщины онкологии.

А теперь вернемся к тому, что женщина среднестатистическая в 27 лет решила стать матерью. Получается, что в течение 15 лет ежемесячно по две недели она стимулировала у себя рост чего-то. За 15 лет вот такой стимуляции может появиться что-то плохое? Может.

Вернемся к монофазным таблеткам. Первый гормон — эстроген — хочет произвести стимулирующее действие, но второй гормон, который содержится в таблетке, — гестаген — как бы его успокаивает. К примеру, в норме толщина эндометрия к месячным у здоровой женщины — 15 мм, у той, что принимает гормональные таблетки, как правило, — 2−3 мм. Это сравнение позволяет понять гормональную нагрузку, которая дается организму без приема таблеток.

Прием гормональных препаратов — это профилактика онкологи и других опасных заболеваний. Более того, эти таблетки работают за яичники. В них не возникают ни фолликулы, ни желтые тела. То есть не утрачиваются фолликулярные запасы, нужные потом для планирования беременности. Если женщина начала принимать гормональные таблетки, к примеру, в 20 лет и пила их до 40, а затем решила родить ребенка, то беременеть она будет со своими 20-летними яичниками.

В каком возрасте можно начинать прием препаратов? Какова его продолжительность?

Гормональную терапию, по одним рекомендациям, нужно начинать девочкам через год после прихода месячных, по другим — через два года. В Китае с 2015 года существует национальная программа, которая поддерживается государственным бюджетом, в ее рамках девочкам в школах через год после того, как у них появились месячные, медсестра начинаем давать бесплатно гормональные противозачаточные таблетки. Это путь сохранения их будущего здоровья до того момента, когда они захотят иметь детей.

По этим рекомендациям гормональные препараты можно принимать вплоть до появления климакса. Единственный повод для отмены таблеток — желание женщины забеременеть. Она отменяет прием лекарств, уходит в свою желанную беременность, и после родов и окончания грудного вскармливания, возвращения месячных вспоминает о них.

Как врач выбирает , какой конкретно препарат назначить?

Считается, что среднестатистически климакс наступает в 47−52 года. То есть до этого времени женщина может принимать гормональные противозачаточные средства. Единственное, сами таблетки могут меняться в течение жизни, потому что на некоторых этапах требуется различное суммарное количество гормонов. Какой препарат выбирать — удел врача. Потому что он, во-первых, видит пациентку. Даже те моменты, на которые она, может быть, не обращает внимания, интересны для врача. К примеру, наличие усиков, состояние кожи, показатели роста и веса. Второй момент — изучение анамнеза.

Сегодня выбор гормональных препаратов различной химии разнообразен. Есть таблетки, которые можно применять при сахарном диабете, нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы и так далее. Из-за такого многообразия доктору иногда трудно определиться с выбором. К тому же, у пациентки может быть заболевание, которое еще не выявили, поэтому возможны какие-то неприятные явления — отеки, головные боли. Сказать, что этой женщине никакие гормоны не походят, невозможно, нужно углубленно изучить тему и попытаться подобрать химически другой препарат. На второй-третий раз, как правило, таблетки подбираются удачно, и польза от их применения выше, чем возникшие на фоне подбора лекарства негативные явления.

Действительно ли прием гормональных препаратов приводит к набору веса , от которого потом сложно избавиться?

Процитирую фразу, высказанную главным эндокринологом Минздрава России Иваном Ивановичем Дедовым: ожирение возникает из-за одного — из-за холодильника. И тут я с ним в полной мере согласен. Подумайте сами: если женщина принимает таблетки, которые содержат в несколько раз меньше гормонов, чем если бы ее организм воспроизводил их самостоятельно, как она может от этого пополнеть?

Если говорить вообще про ожирение, то внимание стоит обратить на то, что мы едим. Низкодозированные монофазные гормональные препараты способны улучшать метаболизм, он становится правильным, и у некоторых женщин возникает так называемый жор. Но если его контролировать, то ничего не происходит. А если не отходить от кухонного стола весь день, то, естественно, прибавка веса будет. Но причем тут препарат? Это, прежде всего, контроль над собой.

Правда ли , что прием гормональных препаратов влияет на настроение ( человек становится менее эмоциональным , плаксивым), снижается либидо?

Настроение, как и либидо, в первую очередь, зависит от женской головы, и только во вторую — от гормонов. Если у женщины — трудное материальное положение, стрессы на работе и дома, пусть она даже не пьет таблетки, — ну какое тут либидо?! Не до этого ей. Для желания чего-то нужно комфортное состояние души.

Второй момент. Есть ряд пациенток, которые отмечают, что у них изменилось настроение, либидо. В какой-то степени это действительно связано с таблеткам, поскольку они дают ровный гормональный фон. Что такое женщина в естественном цикле? Если правильно работают эстрогены, то к середине цикла — это женщина-мечта. Это озорные, блестящие, желающие тебя глаза, женщина, которая чувствует себя богиней. Конечно, когда она принимает таблетки, такого цветения не будет. И на таком контрасте у нее возможен дискомфорт. Что тут сказать? Любая проблема многогранна, и рассматривать ее нужно с различных точек зрения.

Стоит ли верить высказываниям о том , что прием гормональных препаратов провоцирует рак?

Бывают случаи, когда женщина принимает препараты, и у нее диагностируют какую-либо опухоль. Во-первых, онкологическое заболевание могло появиться задолго до назначения таблеток, просто оно никак себя не проявляло, и не было диагностировано. К примеру, опухоль в молочной железе можно легко обнаружить, когда она достигла одного сантиметра. До таких размеров она растет в течение шести лет. То есть просто нет возможности ее обнаружить до определенного момента. Но метастазировать она начинает раньше — через 3 года от появления первой онкологической клетки. Оперируя такую пациентку, опухоль удалить можно, а метастазы — не всегда. При приеме гормональных препаратов опухоль может достигнуть размера в один сантиметр намного раньше -через три года. Поучается, что метастазов еще нет, а опухоль уже определяется. В данном случае проведенная операция такого же объема не скажется на дальнейшей продолжительности жизни пациентки.

Правда ли , что гормональные препараты вызывают варикоз и тромбофлебит? Как предотвратить негативные последствия?

Гормональные препараты не вызывают варикоз. Они повышают риск тромбозов, сгущения крови и так далее. Есть ряд пациенток, у которых из-за этих проблем есть противопоказания, но прием гормональных препаратов крайне желателен для устранения гинекологических проблем. Тогда врач-гинеколог должен действовать вместе с кардиологом и сосудистым хирургом. Можно найти оптимальное решение проблемы, выбирая путь, который принесет больше пользы, нежели проблем.

Влияет ли прием гормональных препаратов на последующую беременность?

На фоне приема любых гормональных препаратов цикл становится регулярным. Как правило, 28- дневным. Есть миф, что когда бросила принимать таблетки, нужно длительное время не пытаться беременеть, чтобы организм очистился от гормонов. Прием любых гормональных препаратов связан с тем, что их пьют по одной таблетке каждые 24 часа. Задумайтесь, с чем это связано. Может быть с тем, что через 24 часа его уже в организме нет? Тогда и смысла воздерживаться от беременности после курса гормональных препаратов нет.

*- вопросы врачу акушеру-гинекологу подготовлены на основании анализа женских форумов, на которых обсуждаются проблемы приема гормональных противозачаточных препаратов.