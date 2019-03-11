На улицах Спутника женщинам дарили цветы и открытки (видео)

Добрый Мишка дарил им цветы, открытки и теплые слова. А в ответ получал иногда удивленные, иногда непонимающие, но всегда — радостные улыбки. Цветы — это приятно, но главное — создать весеннее, праздничное настроение, убеждены участники акции. И потому они шутили, смеялись, желали счастья и семейного тепла.



Мужчины Спутника присоединились к активистам РДФ и поздравили женщин с 8 Марта.



«Желаю всем счастья, любви, семейного благополучия. Чтобы муж любил, дети», — обратился к дамам житель Спутника.



«Весеннего настроения, оставаться такими же красивыми, добрыми, ласковыми, заботливыми. Они у нас самые лучшие», — добавил еще один житель Спутника Артем Шошкин.



Во время раздачи цветов и поздравлений ребята рассказывали и о социальном проекте «Добрый шкаф Города Спутника» (0+). Это пункт по обмену детскими вещами, который в феврале открылся на Радужной, 8. Он создан для семей с детьми от рождения до 10 лет. Здесь можно обменять вещи, которые уже малы, на необходимые сейчас.



«Мы пригласили всех поучаствовать в этом замечательном проекте. Наши двери всегда открыты», — подчеркнула заместитель председателя пензенского отделения Российского детского фонда Анна Фадеева.