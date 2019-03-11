В «Арбековской заставе» простились с Зимой и разыграли петуха
Сломать можно все. Иванкин считает пензенцев причиной «хрупкости» остановок
Масленица в Пензе
Концерт Би-2 с симфоническим оркестром в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области 140 человек заболели гриппом
На реализацию проектов пензенских бизнесменов выделят 2 млрд руб
Пензенцев просят сделать прививку от кори
Мэр Пензы назвал хорошей практикой сдавать в аренду прибрежные зоны отдыха
В Пензе подопечным фонда «Покров» подарили профилактическую обувь
Абоненты «МегаФона» могут получить кэшбэк на счет телефона
Белозерцев поручил поощрить пензенцев — победителей премии «Бизнес-успех»
«ЕР» запустила сайт предварительного голосования
Tele2 стала первой по строительству сети в отрасли
Губернатор: Я должен видеть проект изменений Генплана Пензы

На улицах Спутника женщинам дарили цветы и открытки (видео)

11 марта в 16:21 126 просмотров
, Российский детский фонд совместно с компанией «Термодом» поздравлял прекрасных жительниц Города Спутника.

" data-title="На улицах Спутника женщинам дарили цветы и открытки — Пенза-пресс, рунет за день">

8 марта, Российский детский фонд совместно с компанией «Термодом» поздравлял прекрасных жительниц Города Спутника.

Добрый Мишка дарил им цветы, открытки и теплые слова. А в ответ получал иногда удивленные, иногда непонимающие, но всегда — радостные улыбки. Цветы — это приятно, но главное — создать весеннее, праздничное настроение, убеждены участники акции. И потому они шутили, смеялись, желали счастья и семейного тепла.

Мужчины Спутника присоединились к активистам РДФ и поздравили женщин с 8 Марта.

«Желаю всем счастья, любви, семейного благополучия. Чтобы муж любил, дети», — обратился к дамам житель Спутника.

«Весеннего настроения, оставаться такими же красивыми, добрыми, ласковыми, заботливыми. Они у нас самые лучшие», — добавил еще один житель Спутника Артем Шошкин.

Во время раздачи цветов и поздравлений ребята рассказывали и о социальном проекте «Добрый шкаф Города Спутника» (0+). Это пункт по обмену детскими вещами, который в феврале открылся на Радужной, 8. Он создан для семей с детьми от рождения до 10 лет. Здесь можно обменять вещи, которые уже малы, на необходимые сейчас.

«Мы пригласили всех поучаствовать в этом замечательном проекте. Наши двери всегда открыты», — подчеркнула заместитель председателя пензенского отделения Российского детского фонда Анна Фадеева.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...