Новая школа в Арбеково: когда и какой она будет?

Уже к концу этого года в микрорайоне Арбековская застава в Пензе появится долгожданная школа на 800 мест. Ее прототипом стало учебное учреждение в Набережных Челнах, где все классы без исключения оборудованы по последнему слову техники. Но какой будет «начинка» новой арбековской школы, пока неизвестно: это предстоит решить городскому управлению образования. Пензенцы надеются на то, что она вслед за челнинской сможет стать одной из самых передовых и прогрессивных в регионе.

Футбольное поле с искусственным покрытием, как на лучших стадионах, оснащение всех без исключения кабинетов мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками и современными моноблоками с выходом в Интернет, электронная система тестирования и многое другое — все это позволило новой школе в молодом микрорайоне Набережных Челнов стать одной из лучших не только в городе, но и во всей Республике Татарстан. Потребность в новом учебном заведении зрела долгих 20 лет, и в итоге 1280 ребят получили возможность обучаться в шаговой доступности от своих домов. А вскоре на базе учреждения заработала инженерная школа, которая открыла перед учениками новые перспективы.

«За основу брали приказ Министерства образования РФ о строительстве и оснащении школ по новым стандартам. Особое внимание изначально уделялось спецкабинетам — биологии, химии и так далее. Спустя год открыли инженерную школу — это проект, реализуемый при поддержке крупнейшего производителя тяжелых грузовых автомобилей в России ПАО «КАМАЗ». Он предусматривает углубленное изучение физики, робототехники», — рассказал корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» замначальника управления образования г. Набережные Челны Наркиз Кашапов.

Храм знаний построили за рекордно короткий срок — всего за девять месяцев, отметила директор образовательного учреждения Алена Каримова. Стоимость строительства, которое, по ее словам, финансировалось из республиканского и федерального бюджетов, превысила 500 млн рублей, из них более 78 млн выделили только на оснащение [цифры взяты из материала «Челнинских известий» — прим. ред.].

На основе челнинского проекта строят и новую школу в шестом микрорайоне Арбеково. А это значит, что в пензенском учреждении также будет библиотека, медицинский блок, актовый, спортивный и хореографический залы, более 50 учебных кабинетов. На прилегающей территории, согласно генплану, будут находиться футбольное поле, беговые дорожки и несколько спортплощадок.

Но если с внешним обликом школы есть определенность, то по внутреннему наполнению решение еще не принято. Между тем, здание планируется сдать уже к концу этого года.

Жители Арбековской заставы, вдохновленные примером Набережных Челнов, признаются, что связывают с новой школой самые оптимистичные ожидания.

«Очень хочется видеть современную школу, оборудованные техникой классы, красивую территорию с тренажерами, а также грамотных, опытных учителей», — призналась информагентству жительница шестого микрорайона Оксана.

«Было бы здорово, конечно, если бы и у нас сделали, как в Набережных Челнах. Если проект, планировка аналогичная, то почему не наполнить так же? Если бы наши дети имели возможность заниматься спортом на хорошем поле с искусственным покрытием, постигать новые знания в классах, оборудованных по последнему слову техники, как это было бы здорово и для нас, родителей, и для будущего всего города! Ведь база, заложенная в школе, очень важна», — считает пензячка Екатерина.

Будет ли новая школа в Арбековской Заставе иметь какой-то уклон, станет ли она такой же передовой и технологичной, как ее прототип в Набережных Челнах, решать управлению образования города. Журналисты «Пенза-Пресс» обратились в ведомство, чтобы узнать, каким видят будущее учебное заведение чиновники.

По словам начальника общего отдела управления образования Пензы Веры Кузнецовой, договор на строительство школы по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в г. Пензе» был заключен 18 февраля, предполагаемый срок сдачи объекта — 15 декабря. Сметная стоимость строительства составляет 491 млн рублей, на оснащение дополнительным оборудованием, по словам представителя управления образования, в проекте заложено около 70 млн рублей. Отметим, что суммы сопоставимы с объемом средств, затраченных на возведение школы в Набережных Челнах (около 500 и 78 млн рублей соответственно).

Также чиновница сообщила, что, несмотря на то, что изначально планируется сдать школу как обычную среднеобразовательную, не исключено, что в перспективе у нее появится профиль.

«В Арбековской заставе за основу брали проект школы в городе Набережные Челны, но его перерабатывали. Не могу точно сказать, что от этой основы осталось», — рассказала Вера Кузнецова.

Принятие окончательного решения — не за горами, оно будет напрямую зависеть от воли и желания чиновников. А жителям Арбековской заставы остается лишь надеяться, что пензенская школа будет оборудована с заботой о детях, и мечтать, что скоро под их окнами распахнет двери новое учебное учреждение, которое ни в чем не уступит своему мощному, прогрессивному прототипу из Республики Татарстан.