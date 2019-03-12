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Устал ждать или потерялся? Пензенец заснял странный маневр «Яндекс.Такси»

12 марта в 13:15 298 просмотров
«Яндекс.Такси» совершает странный маневр в центре города.

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Пензенец в Сети поделился видеозаписью на которой машина «Яндекс.Такси» совершает странный маневр в центре города.

Пользователь опубликовал ролик под названием «Устал ждать или потерялся?» в группе соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, действия разворачиваются на улице Чехова. Таксист ехал по первой полосе, с которой разрешено двигаться только направо. Машины пропускали автомобили, которые имели преимущество.

Через некоторое время машина «Яндекса» с горящим правым поворотником резко повернула налево, чем ввела в заблуждение других участников движения.

Напомним, за подобные маневры водителю может грозить штраф — до 1500 рублей.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza58gkontrol

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