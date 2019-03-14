Обладательницы титула «Мисс Студенчество Пенза». Как сложилась их судьба

14 марта в пензенской областной филармонии выберут самую красивую студентку региона. Мы решили вспомнить всех победительниц конкурса за последние 12 лет. С некоторыми девушками удалось связаться, и они рассказали, как сложилась их судьба после участия в конкурсе.

«После областного конкурса меня ожидал финальный этап на российском уровне. Потратив много сил и времени, я добилась нужного результата: получила уверенность в себе, развитие в творчестве, веру в свои возможности, обрела знакомых из разных уголков России. В настоящее время продолжаю обучение в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства, где помогаю в организации конкурса «Мисс университет». Также продолжаю заниматься в студии танца», — поделилась Юлия.

«Конкурс красоты никогда не был для меня целью либо какой-то мечтой. Я с самого детства занималась танцами и привыкла находиться на сцене. Мне хотелось выразить себя как личность и испытать эмоции, которые может подарить симбиоз артиста и зрителя. У меня это получилось, да еще и корону в придачу взяла. Конкурс определенно помог мне понять себя как девушку. Дал мне уверенность в себе, осознание своих лучших качеств и только усилил любовь к сцене. Всем девочкам приятно чувствовать себя королевами.

На данный момент я являюсь актрисой интернет-сериалов «Красавица и Чудовище» и «Зема». Совсем недавно я оставила карьеру тренера по танцам, но продолжаю заниматься для себя. Конкурс дал мне неплохую площадку для старта новых проектов», — рассказала Мила.

«Участие в «Мисс студенчество», конечно, изменило мою жизнь: поездка на всероссийский и международный конкурс, работа в модельных агентствах Пензы и Москвы, знакомство с будущим мужем. Это был колоссальный опыт. О тех годах я до сих пор вспоминаю с улыбкой: на репетициях мы много смеялись, несмотря на многочасовую работу. Спасибо за это Оле Юсуповой и Насте Мавлюдовой. С девчонками-участницами мы до сих пор поддерживаем связь в соцсетях.

На данный момент я нахожусь в декрете, у нас с мужем уже двое деток: сыночек и лапочка-дочка. Помимо этого, я являюсь основателем движения беговелов в нашем городе, организовываю тренировки для детей трех-пяти лет», — поделилась Людмила.

«После окончания учебы я переехала в США. Сейчас я живу в Сан-Диего и работаю программистом. Я никогда не планировала связать свою жизнь ни со сценой, ни с модельным бизнесом, а конкурс был отличным приключением, и очень благодарна судьбе за такой опыт. Плюс ко всему, конкурс — это неплохая подготовка к жизни, которая учит всегда быть собой, встречаться с разными людьми, бороться с недосыпом, не падать с каблуков и не набираться комплексами. Ну и, конечно, относиться с юмором, прежде всего, к самой себе», — отметила Анна.

«Это было студенческим «приключением», может быть, это и переросло бы во что-то большее, если бы я пошла дальше по этому пути. Но я отказалась от участия во всероссийском «Мисс Студенчество». Потом меня пригласили на «Мисс Россию», но я тоже отказалась. Я понимала, что мне это не нужно, учеба и личная жизнь для меня были важнее. Сейчас я занимаюсь своей семьей, воспитываю двух сыновей. Живу в Ростове-на-Дону», — рассказала Анастасия.