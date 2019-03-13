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В Пензе прокурор попросил для саратовского экс-судьи шесть лет колонии

13 марта в 10:07 272 просмотра

В Пензенском областном суде состоялись прения сторон по уголовному делу бывшего саратовского судьи Владимира Стасенкова.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», гособвинитель Александр Захаров попросил для Стасенкова наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Адвокаты настаивали на том, что состав преступления отсутствует и, следовательно, бывшего судью надо оправдать.

Напомним, Владимира Стасенкова обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

О ходе судебных разбирательств можно прочитать здесь, здесь и здесь.


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