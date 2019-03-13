В Пензе прокурор попросил для саратовского экс-судьи шесть лет колонии

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», гособвинитель Александр Захаров попросил для Стасенкова наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Адвокаты настаивали на том, что состав преступления отсутствует и, следовательно, бывшего судью надо оправдать.

Напомним, Владимира Стасенкова обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

О ходе судебных разбирательств можно прочитать здесь, здесь и здесь.