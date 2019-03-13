В Пензенской области стали производить больше мяса, молока и яиц

Как сообщает пресс-служба минсельхоза региона со ссылкой на Пензастат, рост производства скота и птицы на убой в живом весе зафиксирован за январь-февраль в хозяйствах всех форм собственности. По состоянию на 1 марта произведено 57,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также за этот период отмечается рост производства молока в секторе КФХ и индивидуальных предпринимателей, он составил 5%. Всего в регионе за отчетный период произведено 41,8 тыс. тонн молока. В сельхозорганизациях региона надой молока на одну корову составил 1093 кг — на 5,1% больше, чем за январь-февраль 2018 года.

По состоянию на 1 марта в регионе произведено 34,4 млн штук яиц всех видов. В секторе КФХ и индивидуальных предпринимателей отмечается рост производства яиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,9%.

В секторе сельхозорганизаций средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 42 яйца — на 7,7% больше, чем в январе-феврале 2018 года.