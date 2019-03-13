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На ул. Мира из-за протечки крыши в квартире вздулись потолки и стены

13 марта в 10:11 336 просмотров
, которая произошла в доме на ул. Мира, 1. По ее словам, из-за протечки крыши талая вода стала проникать в квартиру и подъезд.

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Жительница Пензы сообщила об неприятной ситуации, которая произошла в доме на ул. Мира, 1. По ее словам, из-за протечки крыши талая вода стала проникать в квартиру и подъезд.

«В квартире затопило кухню и зал, вода льет по всем стенам и со светильников. На заявление в управляющую компанию о текущем ремонте и устранении протечки никто не реагирует. Весь ремонт в квартире испорчен, ремонт подъезда, сделанный за свой счет, испорчен, на стенах — грибок, дети дышат этим. Прошу помощи в решении проблемы», — написала она в «Жалобную книгу» информационного агентства.

На обращение поступил ответ из областной Госжилстройтехинспекции. В нем отмечается, что в квартире действительно произошло отслоение обоев, есть темно-желтые и серые следы от воды. Такие же пятна — в подъезде.

В результате управляющей компании ООО «Центр плюс» выдали предписание, согласно которому организация должна выполнить ремонт кровли и привести в порядок подъезд.

Фотография: фото автора жалобы http://www.penza-press.ru/ask

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