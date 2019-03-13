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В Пензе работы на ЖК «Маяковский» не отстают от графика

13 марта в 10:21 232 просмотра
«Единой России» «Народный контроль» проверили ход строительных работ на проблемных объектах.

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В Пензе члены общественного совета партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проверили ход строительных работ на проблемных объектах.

Единороссы вместе с представителями регионального минстроя и управления Госжилстройтехинспекции посетили строительную площадку ЖК «Маяковский». Сейчас на объекте работают более 40 человек: утепляют фасад дома, проводят монтаж перил ограждения лестничных маршей, устанавливают лифты.

В соответствии с графиком, общестроительные работы и устройство кровли планируется завершить в июле, внутреннюю отделку мест общего пользования — в августе, устройство внутренних и наружных инженерных сетей — в сентябре, благоустройство — в ноябре. Все работы предполагается завершить не позднее середины декабря. Ход строительства ЖК «Маяковский» находится на личном контроле губернатора Пензенской области.

Ранее руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, член комитета Госдумы по энергетике Александр Якубовский направил запросы в региональный минстрой и управление Госжилстройтехинспекции региона с просьбой провести проверку проблемного жилого комплекса «Маяковский» и дать оценку действиям застройщика.

Узнать больше о проблеме пензенских дольщиков и о том, как она решается, можно в специальном разделе.

Фотография: https://penza.er.ru/news/2019/3/13/stroitelstvo-zhk-mayakovskij-v-penze-idet-v-sootvetstvii-s-grafikom/

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