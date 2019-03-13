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В Пензе пройдет второй фестиваль КВН «Кубок профессионалов»

13 марта в 10:34 200 просмотров
«Кубок профессионалов» (12+).

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13 марта в областной филармонии пройдет второй фестиваль команд КВН среди студентов профобразовательных организаций «Кубок профессионалов» (12+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, за победу поборются девять команд:

— «Титаник» колледжа транспортных технологий;

— «Делу — время» колледжа современных технологий переработки и бизнеса;

— «Гасите свет» колледжа химико-технологический ФБПТС ПензГТУ;

— «Сборная колледжа архитектуры и строительства»;

— «Сборная мира» и «Пингвины» колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж);

— «712» социально-педагогического колледжа;

— «ШПАК» агропромышленного колледжа;

— «Холостяк» Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции.

Зрителями фестиваля станут 800 человек, мероприятие начнется в 17.00.


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