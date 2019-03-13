В Пензе пройдет второй фестиваль КВН «Кубок профессионалов»

Как сообщает пресс-центр облправительства, за победу поборются девять команд:
— «Титаник» колледжа транспортных технологий;
— «Делу — время» колледжа современных технологий переработки и бизнеса;
— «Гасите свет» колледжа химико-технологический ФБПТС ПензГТУ;
— «Сборная колледжа архитектуры и строительства»;
— «Сборная мира» и «Пингвины» колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж);
— «712» социально-педагогического колледжа;
— «ШПАК» агропромышленного колледжа;
— «Холостяк» Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции.
Зрителями фестиваля станут 800 человек, мероприятие начнется в 17.00.