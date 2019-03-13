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Пензенские бизнесмены могут рассказать, какую поддержку хотят получить

13 марта в 10:49 178 просмотров
, посвященный формированию плана мероприятий по поддержке бизнесменов в 2019 году.

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В Пензенской области запустили опрос, посвященный формированию плана мероприятий по поддержке бизнесменов в 2019 году.

Так, предприниматели смогут выбрать наиболее подходящие им бизнес-миссии и выставки из списка предложенных центром поддержки экспорта, а также внести свои предложения. Кроме того, бизнесменам предлагают рассказать, какие темы обучающих семинаров их интересуют больше всего.

Как сообщает пресс-служба регионального минэка, в опросах могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и их представители.

«Учитывая мнение бизнеса, мы сможем оказывать более эффективную поддержку предпринимателям в продвижении их продукции за рубеж, а также выстраивать образовательные программы и семинары», — отметил министр экономики Сергей Капралов.

Принять участие в опросе (16+) можно здесь и здесь.


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