Пензенские бизнесмены могут рассказать, какую поддержку хотят получить

В Пензенской области запустили опрос, посвященный формированию плана мероприятий по поддержке бизнесменов в 2019 году.

Так, предприниматели смогут выбрать наиболее подходящие им бизнес-миссии и выставки из списка предложенных центром поддержки экспорта, а также внести свои предложения. Кроме того, бизнесменам предлагают рассказать, какие темы обучающих семинаров их интересуют больше всего.

Как сообщает пресс-служба регионального минэка, в опросах могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и их представители.

«Учитывая мнение бизнеса, мы сможем оказывать более эффективную поддержку предпринимателям в продвижении их продукции за рубеж, а также выстраивать образовательные программы и семинары», — отметил министр экономики Сергей Капралов.

Принять участие в опросе (16+) можно здесь и здесь.