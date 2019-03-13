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Социологи выяснили, сколько в России «сов» и «жаворонков»

13 марта в 11:06 198 просмотров
«жаворонками» и в будни встают с шести до семи часов утра. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Левада-центра».

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Две трети россиян являются «жаворонками» и в будни встают с шести до семи часов утра. Об этом свидетельствуют итоги опроса «Левада-центра».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования, 18% граждан встают в будни в период с восьми до девяти утра, рано утром, то есть с трех до пяти часов, пробуждаются 12% респондентов. Встать после 10 часов позволяют себе 3% россиян.

Также, по данным опроса, 59% россиян в будни ложатся спать до 23 часов, еще почти треть (30%) прекращает бодрствовать только после полуночи — в интервале от нуля до двух часов ночи.

Опрос провели с 22 по 28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.


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