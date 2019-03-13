В Пензе пройдут соревнования по спортивному туризму среди школьников

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, соревнования проводятся в дисциплине «Дистанция — на средствах передвижения». Спортсменам предстоит соревноваться на личной тактико-технической велосипедной дистанции (фигурное вождение), которая включает в себя прохождение в определенной последовательности набора технических элементов (фигур): «круг», «кольцо», «ворота», «восьмерка», «змейка», «стоп-линия».

На соревнованиях по спортивному туризму на средствах передвижения проверяются физическая и техническая подготовленность участников к выходу на маршруты различной сложности, а также уровень их спортивного мастерства.